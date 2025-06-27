Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год (Иван Карпов)
Антон Заболотный в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком».
По информации инсайдера Ивана Карпова, выступавший за «Химки» форвард уже прошел медосмотр.
34-летний нападающий заключит с московской командой договор сроком на год, предусмотрена опция продления еще на сезон. Зарплата – 600 000 евро в год.
Подчеркивается, что переговоров с другими клубами, в том числе турецкими, Заболотный не вел.
Статистику экс-форварда ЦСКА и «Зенита» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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