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  • Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год (Иван Карпов)
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Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год (Иван Карпов)

Антон Заболотный в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком».

По информации инсайдера Ивана Карпова, выступавший за «Химки» форвард уже прошел медосмотр.

34-летний нападающий заключит с московской командой договор сроком на год, предусмотрена опция продления еще на сезон. Зарплата – 600 000 евро в год.

Подчеркивается, что переговоров с другими клубами, в том числе турецкими, Заболотный не вел.

Статистику экс-форварда ЦСКА и «Зенита» можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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logoХимки
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