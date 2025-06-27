Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год (Иван Карпов)

Антон Заболотный в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком».

По информации инсайдера Ивана Карпова , выступавший за «Химки » форвард уже прошел медосмотр.

34-летний нападающий заключит с московской командой договор сроком на год, предусмотрена опция продления еще на сезон. Зарплата – 600 000 евро в год.

Подчеркивается, что переговоров с другими клубами, в том числе турецкими, Заболотный не вел.

Статистику экс-форварда ЦСКА и «Зенита» можно изучить здесь .