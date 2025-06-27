Директор Швейцарского футбольного союза о матче с «Зенитом»: «Советовали «Сьону» не принимать приглашение»

Швейцарский футбольный союз рекомендовал «Сьону» не ездить на матч с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил , что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии.

Позднее «Сьон» заявил , что перед согласием на матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом: «Эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов, поскольку «Зенит» не находится ни в одном санкционном списке».

«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях.

Швейцарский футбольный союз (SFV) уже исключил возможность для швейцарских национальных сборных играть против России до принятия этого решения.

Поэтому мы посоветовали «Сьону» не принимать это приглашение», – сказал в интервью Blick директор по корпоративным коммуникациям SFV Адриан Арнольд.

Вместе с тем отмечается, что поскольку это не официальное соревнование, «Сьону» не могут запретить сыграть в матче.

Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.

«Сьон» объяснил матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука. Клуб получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза