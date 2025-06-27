  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор Швейцарского футбольного союза о матче с «Зенитом»: «Советовали «Сьону» не принимать приглашение»
21

Директор Швейцарского футбольного союза о матче с «Зенитом»: «Советовали «Сьону» не принимать приглашение»

Швейцарский футбольный союз рекомендовал «Сьону» не ездить на матч с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил, что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии.

Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом: «Эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов, поскольку «Зенит» не находится ни в одном санкционном списке».

«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях.

Швейцарский футбольный союз (SFV) уже исключил возможность для швейцарских национальных сборных играть против России до принятия этого решения.

Поэтому мы посоветовали «Сьону» не принимать это приглашение», – сказал в интервью Blick директор по корпоративным коммуникациям SFV Адриан Арнольд.

Вместе с тем отмечается, что поскольку это не официальное соревнование, «Сьону» не могут запретить сыграть в матче.

Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.

«Сьон» объяснил матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука. Клуб получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза

Опубликовано: Полина Антохина
товарищеские матчи (клубы)
logoвысшая лига Швейцария
logoпремьер-лига Россия
Федерация футбола Швейцарии
logoЗенит
logoСьон
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная России по футболу
Политика
logoФИФА
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сьон» объяснил матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука. Клуб получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза
80сегодня, 17:34
«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии
32вчера, 14:38
«Сьон» получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом» (Blick)
6824 июня, 20:01
Главные новости
Станислав Черчесов: «Зенит» привел игрока за 35 млн, а «Краснодар» никого не привел и стал чемпионом. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они»
13 минуты назад
Медведев о Венделе: «Купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение 1 июля»
813 минут назад
Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России»
1915 минут назад
«Спартак» договорился с «Марселем» о трансфере Унаи за 12 млн евро. Хавбек сборной Марокко изучает предложение (L’Equipe)
821 минуту назад
Алаев про Fan ID: «В 2023-м пришел на топовый матч, а на трибунах 6 000 фанатов – было так уныло. Но теперь собираются аншлаги. Хочется призвать болельщиков прекратить все бойкоты, вернуться»
1331 минуту назад
«Барса» ведет себя как нувориш, она далека от ценностей, которые представляла, уже не особенная. Нико попадет в клуб, не вызывающий восхищения». Экс-глава «Атлетика» Элисеги про Уильямса
1638 минут назад
Фати прошел медосмотр в «Монако» и подпишет контракт на выходных. «Барселона» отдает вингера в аренду
1357 минут назад
Бекхэма прооперировали из-за «невыносимой» боли в руке. В запястье экс-игрока остался винт после перелома в матче с ЮАР в 2003-м
1158 минут назадФото
Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ и автором лучшего гола
23сегодня, 18:52
«Ливерпуль» бесплатно подписал экс-вратаря «Престона» Вудмена
18сегодня, 18:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Торпедо» назначило нового генерального директора вместо арестованного Скородумова
4сегодня, 18:31
Мойзес признан лучшим защитником РПЛ-2024/25
11сегодня, 18:16
Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ-2024/25
7сегодня, 18:05
Фрейша о Уильямсе: «Кажется, «Барселона» поставила в городе столы для пожертвований – может, соберем деньги на трансфер»
9сегодня, 17:34
«Брайтон» за 50+ млн фунтов не продал Жоао Педро «Ньюкаслу». Форварда оценивают в 70 млн
12сегодня, 17:06
Появился дизайн формы «Баварии» к Октоберфесту – бежевого цвета с зелеными элементами и со специальным логотипом
3сегодня, 16:48Фото
Сарри раздражен отсутствием финансовой ясности в «Лацио», клубу могли запретить трансферы до января. Римляне отрицают проблемы, об отставке вернувшегося в июне тренера речи нет
7сегодня, 16:39
Генсек РФС Митрофанов о мяче от Jogel, который критиковал Дзюба: «Переделали, стал тяжелее. Иностранные мячи в Россию сейчас не поставляются – ну и бог с ними»
9сегодня, 16:30
«Балтика» подписала Филина из «Химок». Защитника представили мемом «Что это у тебя?! А я думала сова»
4сегодня, 16:14Видео
Боселли намерен покинуть «Пари НН», подтвердил его отец и агент: «Хуан провел отличный сезон, к нему много интереса. Работаем над ситуацией»
3сегодня, 16:01