«Витязь» исключен из состава участников КХЛ. Игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов

«Витязь» исключили из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ.

В пятницу, 27 июня, завершилось заочное заседание совета директоров КХЛ .

По его итогам было решено исключить «Витязь » из состава участников КХЛ сезонов-2025/2026-2029/2030, а команда «Русские Витязи » исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026.

Совет директоров также принял решение о присвоении статуса неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

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