  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Витязь» исключен из состава участников КХЛ. Игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов
15

«Витязь» исключен из состава участников КХЛ. Игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов

«Витязь» исключили из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ.

В пятницу, 27 июня, завершилось заочное заседание совета директоров КХЛ.

По его итогам было решено исключить «Витязь» из состава участников КХЛ сезонов-2025/2026-2029/2030, а команда «Русские Витязи» исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026.

Совет директоров также принял решение о присвоении статуса неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

«Витязь» – все. Каким мы запомнили его в КХЛ

❓10 вопросов к КХЛ после краха «Витязя»

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
logoВитязь
logoМХЛ
logoРусские Витязи
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков может возглавить «Куньлунь». Он тренировал «Витязь» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 13:07
Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)
сегодня, 12:26
Драма первого номера драфта-1995: едва не ослеп, попался на допинге, доигрывал в «Витязе»
6сегодня, 11:35
Главные новости
«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на 8 лет, кэпхит – 3,85 млн долларов
15сегодня, 15:02
Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»
14сегодня, 14:06
Агент Кузнецова: «Пишут, СКА расторг с Евгением контракт – это было обоюдное согласие. Мы просились уйти из клуба еще раньше, были неприятные моменты»
13сегодня, 12:56
Леонид Вайсфельд: «Молодому игроку с постоянным местом в КХЛ нет смысла ехать в НХЛ после драфта. Если ты Малкин, Овечкин, Ковальчук, тогда ехать стоит»
8сегодня, 12:41
Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Биннингтон, Маршанд, Беннетт, Марнер и Даути – в составе Канады на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ
11сегодня, 11:42
«Спартак» продлил контракт с Мироновым на 3 года
7сегодня, 11:33
Черкас о Кузнецове: «Риски брать его – большие. Он мастер, но, как говорит президент, есть нюанс. Евгений – дорогой игрок, требует хорошего контракта»
20сегодня, 11:16
Губерниев о Кузнецове: «Он игрок уровня основного состава, пожалуй, любой команды НХЛ. Если Женя снова зажжет свою звезду за океаном, будет очень приятно»
6сегодня, 10:53
Пустозеров принял квалификационное предложение «Ак Барса». Контракт – на год
2сегодня, 10:44
НХЛ и профсоюз могут ввести потолок зарплат в плей-офф и ограничить подписные бонусы в новом коллективном соглашении
11сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»
519 минут назад
Оклад экс-защитника «Чикаго» Калынака в «Ак Барсе» составит 34 млн рублей в год
141 минуту назад
Донсков будет тренером Канады на ЧМ-2026 и ассистентом на Олимпиаде-2026. Он работал в «Далласе» и «Вегасе»
сегодня, 14:54
Иск против экс-тренера «Чикаго» о сексуальном насилии рассмотрит суд присяжных. Олдрич якобы предлагал игроку оральный секс
1сегодня, 14:27
«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»
3сегодня, 13:51
Кэйн про обмен в «Ванкувер»: «Эдмонтон» был классным этапом: меня приняли, я влюбился в город. Благодарен, что мне помогли перейти в клуб, где будет комфортно»
2сегодня, 13:39
«Монреаль» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене Добсона из «Айлендерс»
7сегодня, 13:21
Десятков может возглавить «Куньлунь». Он тренировал «Витязь» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 13:07
Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)
сегодня, 12:26
Максим Рыбин: «У «Авангарда» идут мощные подписания, это самый активный клуб на трансферном рынке КХЛ. Удивляет, что многие другие клубы молчат»
9сегодня, 11:58