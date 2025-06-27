«Витязь» исключен из состава участников КХЛ. Игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов
«Витязь» исключили из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ.
В пятницу, 27 июня, завершилось заочное заседание совета директоров КХЛ.
По его итогам было решено исключить «Витязь» из состава участников КХЛ сезонов-2025/2026-2029/2030, а команда «Русские Витязи» исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026.
Совет директоров также принял решение о присвоении статуса неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.
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