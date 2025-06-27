Массовая потасовка произошла в матче «Краснодар» – «Динамо» Махачкала. Батчи, Ленини, Агаларов, Пальцев и Алибеков получили красные карточки

В матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» произошла массовая потасовка.

Команды играют в товарищеском матче в рамках Winline летних сборов. «Быки» уступают во втором тайме со счетом 0:1.

В конце первого тайма на поле произошла массовая стычка. В составе «Краснодара » судья удалил Жоау Батчи и Кевина Ленини , у гостей – Гамида Агаларова , Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова .

Всех удаленных футболистов заменили.