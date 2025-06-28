Обмен Добсона в «Монреаль» подтвержден, защитник подписал контракт на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов. «Айлендерс» получили Хейнемана и 2 пика 1-го раунда на текущем драфте – 16-й и 17-й
Обмен защитника Ноа Добсона в «Монреаль» подтвержден.
Как и сообщалось ранее, «Айлендерс» получили за 25-летнего игрока форварда Эмиля Хейнемана и 2 пика 1-го раунда на текущем драфте – 16-й и 17-й.
В прошлом сезоне защитник набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Частью сделки стало подписание Добсоном 8-летнего контракта с кэпхитом 9,5 миллиона долларов.
Клуб с Лонг-Айленда выбрал шведского форварда Виктора Эклунда под 16-м номером и канадского защитника Кашона Эйтчесона под 17-м.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Монреаля»
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