Обмен Добсона в «Монреаль» подтвержден, защитник подписал контракт на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов. «Айлендерс» получили Хейнемана и 2 пика 1-го раунда на текущем драфте – 16-й и 17-й

Обмен защитника Ноа Добсона в «Монреаль» подтвержден.

Как и сообщалось ранее, «Айлендерс » получили за 25-летнего игрока форварда Эмиля Хейнемана и 2 пика 1-го раунда на текущем драфте – 16-й и 17-й.

В прошлом сезоне защитник набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ .

Частью сделки стало подписание Добсоном 8-летнего контракта с кэпхитом 9,5 миллиона долларов.

Клуб с Лонг-Айленда выбрал шведского форварда Виктора Эклунда под 16-м номером и канадского защитника Кашона Эйтчесона под 17-м.