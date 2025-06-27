ЦСКА сыграет с «Амкалом» на «ВТБ Арене»

ЦСКА встретится с «Амкалом» в Media x Pro Cup.

27 июня, пятница

ЦСКА – «Амкал». Начало – 17:00.

Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена ».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше «Динамо» сыграет с 2Drots, а «Амкал » – с ЦСКА .