ЦСКА сыграет с «Амкалом» на «ВТБ Арене»
ЦСКА встретится с «Амкалом» в Media x Pro Cup.
27 июня, пятница
ЦСКА – «Амкал». Начало – 17:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше «Динамо» сыграет с 2Drots, а «Амкал» – с ЦСКА.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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