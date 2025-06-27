Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выберут первыми, «Сан-Хосе» – вторым, «Чикаго» – третьим, «Вашингтон» – 27-м

28 июня пройдет первый раунд драфта НХЛ.

Церемония состоится в Лос-Анджелесе. Начало – в 02:00 по московскому времени.

Второй и следующие раунды состоятся также 28 июня, начиная с 19:00.

Драфт НХЛ-2025

1-й раунд

1. «Айлендерс »

2. «Сан-Хосе»

3. «Чикаго»

4. «Юта»

5. «Нэшвилл»

6. «Филадельфия»

7. «Бостон »

8. «Сиэтл»

9. «Баффало»

10. «Анахайм »

11. «Питтсбург »

12. «Рейнджерс»

13. «Детройт»

14. «Коламбус»

15. «Ванкувер»

16. «Монреаль» (пик, полученный от «Калгари»)

17. «Монреаль»

18. «Калгари» (пик, полученный от «Нью-Джерси»)

19. «Сент-Луис»

20. «Коламбус» (пик, полученный от «Миннесоты»)

21. «Оттава»

22. «Филадельфия» (пик, полученный от «Колорадо»)

23. «Нэшвилл» (пик, полученный от «Тампы»)

24. «Лос-Анджелес»

25. «Чикаго» (пик, полученный от «Торонто»)

26. «Нэшвилл» (пик, полученный от «Вегаса»)

27. «Вашингтон»

28. «Виннипег»

29. «Каролина»

30. «Сан-Хосе» (пик, полученный от «Далласа»)

31. «Филадельфия» (пик, полученный от «Эдмонтона»)

32. «Калгари» (пик, полученный от «Флориды»)