Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выберут первыми, «Сан-Хосе» – вторым, «Чикаго» – третьим, «Вашингтон» – 27-м
Церемония состоится в Лос-Анджелесе. Начало – в 02:00 по московскому времени.
Второй и следующие раунды состоятся также 28 июня, начиная с 19:00.
Драфт НХЛ-2025
1-й раунд
1. «Айлендерс»
2. «Сан-Хосе»
3. «Чикаго»
4. «Юта»
5. «Нэшвилл»
6. «Филадельфия»
7. «Бостон»
8. «Сиэтл»
9. «Баффало»
10. «Анахайм»
11. «Питтсбург»
12. «Рейнджерс»
13. «Детройт»
14. «Коламбус»
15. «Ванкувер»
16. «Монреаль» (пик, полученный от «Калгари»)
17. «Монреаль»
18. «Калгари» (пик, полученный от «Нью-Джерси»)
19. «Сент-Луис»
20. «Коламбус» (пик, полученный от «Миннесоты»)
21. «Оттава»
22. «Филадельфия» (пик, полученный от «Колорадо»)
23. «Нэшвилл» (пик, полученный от «Тампы»)
24. «Лос-Анджелес»
25. «Чикаго» (пик, полученный от «Торонто»)
26. «Нэшвилл» (пик, полученный от «Вегаса»)
27. «Вашингтон»
28. «Виннипег»
29. «Каролина»
30. «Сан-Хосе» (пик, полученный от «Далласа»)
31. «Филадельфия» (пик, полученный от «Эдмонтона»)
32. «Калгари» (пик, полученный от «Флориды»)