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Смолов признан самым медийным футболистом сезона-2024/25

Федор Смолов признан самым медийным футболистом сезона Мир РПЛ.

Экс-нападающий «Краснодара» получил награду «Winline Герои РПЛ-2025» в данной номинации.

В минувшем сезоне Смолов стал чемпионом России в составе «быков». Он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.

35-летний футболист является ведущим авторского подкаста на своем ютуб-канале Smol Talk.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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