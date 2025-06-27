Смолов признан самым медийным футболистом сезона-2024/25

Федор Смолов признан самым медийным футболистом сезона Мир РПЛ.

Экс-нападающий «Краснодара » получил награду «Winline Герои РПЛ-2025» в данной номинации.

В минувшем сезоне Смолов стал чемпионом России в составе «быков». Он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.

35-летний футболист является ведущим авторского подкаста на своем ютуб-канале Smol Talk.