Смолов признан самым медийным футболистом сезона-2024/25
Федор Смолов признан самым медийным футболистом сезона Мир РПЛ.
Экс-нападающий «Краснодара» получил награду «Winline Герои РПЛ-2025» в данной номинации.
В минувшем сезоне Смолов стал чемпионом России в составе «быков». Он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.
35-летний футболист является ведущим авторского подкаста на своем ютуб-канале Smol Talk.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости