Российские шахматисты впервые не будут представлены в топ-10 рейтинга ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий покинет топ-10 рейтинга ФИДЕ.

Непомнящий неудачно сыграл на турнире UzChess Cup – не выиграл ни одной партии и занял 9-е место из 10.

В обновленном рейтинге, который выйдет на следующей неделе, Непомнящий потеряет 4 позиции и покинет первую десятку.

Сейчас Непомнящий – единственный представитель России в топ-10 рейтинга ФИДЕ . Впервые в истории в десятке не будет ни одного российского шахматиста.