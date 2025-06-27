Российские шахматисты впервые не будут представлены в топ-10 рейтинга ФИДЕ
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий покинет топ-10 рейтинга ФИДЕ.
Непомнящий неудачно сыграл на турнире UzChess Cup – не выиграл ни одной партии и занял 9-е место из 10.
В обновленном рейтинге, который выйдет на следующей неделе, Непомнящий потеряет 4 позиции и покинет первую десятку.
Сейчас Непомнящий – единственный представитель России в топ-10 рейтинга ФИДЕ. Впервые в истории в десятке не будет ни одного российского шахматиста.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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