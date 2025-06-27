IBU о допуске российских биатлонистов: «Без участия в Кубке мира или Кубке IBU до Олимпиады квоты получены быть не могут»

Международный союз биатлонистов назвал условия допуска россиян до Игр-2026.

«Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений.

Что касается потенциального участия российских или белорусских биатлонистов в зимних Олимпийских играх 2026 года, следует отметить, что квота национальных олимпийских комитетов (НОК) уже распределена в соответствии с турнирной таблицей Кубка наций сезона-2024/2025.

Wild card для НОК без квот (максимум две для каждого пола) можно получить до середины января на основе квалификационных очков IBU. Без участия в соревнованиях IBU (Кубке мира или Кубке IBU) до Олимпийских игр wild card получены быть не могут.

Правила соревнований IBU не предусматривают участия нейтральных спортсменов», – сообщили в IBU.