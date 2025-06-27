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Уимблдон. Швентек сыграет с П. Кудерметовой, Андреева попала в четверть с Пегулой и половину с Гауфф, Шнайдер – в четверть с Паолини и Чжэн

В Лондоне прошла жеребьевка женского «Уимблдона».

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Карсон Бранстин, а Мэдисон Киз (6) – с Еленой Рузе.

Эмма Радукану встретится с Мими Сюй (WC), Александра Саснович – с Варварой Грачевой.

Во второй четверти Жасмин Паолини (4) сыграет с Анастасией Севастовой, Циньвэнь Чжэн (5) – с Катериной Синяковой.

Диана Шнайдер (12) поборется с Моюкой Учиджимой, Анастасия Павлюченкова – с Айлой Томлянович, Камилла Рахимова – с Аой Ито.

В третьей четверти Мирра Андреева (7) сыграет с Майар Шериф, Джессика Пегула (3) – с Элизабеттой Коччаретто.

Действующая чемпионка Барбора Крейчикова поборется с Александрой Эала.

Екатерина Александрова (18) сыграет с Присциллой Хон, Вероника Кудерметова – с Чжу Линь.

В нижней четверти Коко Гауфф (2) сыграет Даяной Ястремской, Ига Швентек (8) – с Полиной Кудерметовой.

Елена Рыбакина поборется с Элиной Аванесян, Дарья Касаткина – с Эмильяной Аранго.

Анна Блинкова сыграет с Марией Саккари, Анастасия Захарова (Q) – с Викторией Азаренко.

Соревнования начнутся 30 июня. Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
logoWTA
logoУимблдон
logoБарбора Крейчикова
logoВероника Кудерметова
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoЕлена Рыбакина
logoЭмма Радукану
logoЦиньвэнь Чжэн
logoДиана Шнайдер
logoМирра Андреева
logoЖасмин Паолини
logoКоко Гауфф
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