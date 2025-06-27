Мойзес признан лучшим защитником РПЛ-2024/25
Мойзес Барбоза признан лучшим защитником сезона в Мир РПЛ.
Футболист ЦСКА был отмечен наградой на премии «Winline Герои РПЛ-2025».
«Красно-синяя стена по имени Мойзес забирает приз защитнику сезона 💪», – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.
В минувшем сезоне 30-летний защитник завоевал бронзовые медали РПЛ, а также Фонбет Кубок России в составе армейцев.
На счету бразильца 25 матчей в чемпионате России, 3 гола и 1 результативная передача. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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