«Сан-Хосе» выбрал Мису под 2-м номером на драфте НХЛ. Форвард с исключительным статусом в CHL набрал 134 очка в 65 играх в лиге Онтарио

«Сан-Хосе» выбрал Майкла Мису под 2-м номером на драфте НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний центрфорвард стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком юниорской лиги Онтарио.

Он набрал 134 (62+72) очка в 65 играх за «Сагино» в регулярном чемпионате при полезности «+45». В 4 играх плей-офф добавил 3 (2+1) балла при полезности «минус 10».

Канадец выступает в OHL с 15 лет, так как получил исключительный статус. За 3 сезона в составе «Спирит» у него 265 (113+152) очков в 177 играх в регулярках и 22 (9+13) балла в 32 матчах в плей-офф.

В 2024 году Миса стал чемпионом лиги и выиграл Мемориальный кубок вместе с командой (5 очков в 5 играх на турнире, 0+5).