Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ-2024/25

Алексей Батраков был отмечен наградой на премии «Winline Герои РПЛ-2025».

Полузащитник «Локомотива » был признан лучшим молодым футболистом лиги.

Хавбек, которому в этом месяце исполнилось 20 лет, в минувшем розыгрыше чемпионата России забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Также полузащитник стал лидером общего зачета «Индекса молодого игрока», который был введен в прошедшем сезоне Мир РПЛ спортивным департаментом лиги. Батраков показывал наивысший индекс среди игроков в пяти турах», – говорится в сообщении Премьер-лиги.