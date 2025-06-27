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Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ-2024/25

Алексей Батраков был отмечен наградой на премии «Winline Герои РПЛ-2025».

Полузащитник «Локомотива» был признан лучшим молодым футболистом лиги.

Хавбек, которому в этом месяце исполнилось 20 лет, в минувшем розыгрыше чемпионата России забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Также полузащитник стал лидером общего зачета «Индекса молодого игрока», который был введен в прошедшем сезоне Мир РПЛ спортивным департаментом лиги. Батраков показывал наивысший индекс среди игроков в пяти турах», – говорится в сообщении Премьер-лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
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