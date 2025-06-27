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Болельщики до 24 лет предпочитают безалкогольные напитки при просмотре матчей. Аудитория 45+ выбирает пиво и другой алкоголь

Молодая аудитория спорта предпочитает смотреть матчи с безалкогольными напитками.

Спортс” и агентство Signal (part of ONY) представили исследование разных поколений спортивной аудитории в России и изучили ее привычки.

Поколение болельщиков в возрасте 18-24 лет меньше интересуется играми сборной и локальных клубов. Им важны зрелищность и успех, они могут ситуативно сменить симпатии.

При этом представители этой группы чаще ходят на стадионы и смотрят матчи с друзьями. Спорт для болельщиков 18-24 лет – активный инструмент социализации.

Аудитория до 24 лет меньше воспринимает пиво как часть спортивного ритуала, предпочитая безалкогольные напитки. Но для половины аудитории 45+ лет пиво и другой алкоголь по-прежнему остаются важными спутниками просмотра спортивных мероприятий.

Болельщики всех возрастов не поддерживают спортивную рекламу с участием неспортивных лидеров мнений. Больше всего в рекламе ценится юмор, эстетика спорта и коллаборации со спортсменами.


 
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
болельщики
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