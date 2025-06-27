Быстров о попадании в список «Миротворца»: «Я же главный политик страны после первого человека. Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят?»

Владимир Быстров отреагировал на внесение в список «Миротворца».

Экс-полузащитника «Зенита », «Спартака » и сборной России внесли в список украинского центра вечером 26 июня.

«Внесение в «Миротворец»? Я же главный политик страны после первого человека. Почему меня это должно было удивить? Я русский – внесли и внесли. Мне от этого ни холодно, ни жарко.

Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят? Я живу у себя в стране и делаю все, что хочу», – сказал Быстров .