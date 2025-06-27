Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй
Стала известна зарплата Дмитрия Рашевского в «Авангарде».
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата форварда составит 50 млн рублей в первый год контракта и 65 – во второй.
При этом «Авангарда» выплатят «Динамо» компенсацию около 120 млн за права на Рашевского.
В прошлом сезоне Рашевский провел 65 матчей за «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф у него 4 (1+3) балла в 16 играх.
Опубликовано: Sports
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