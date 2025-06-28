«Коламбус» взял Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ. Россиянин стал первым вратарем, выбранным в этом году

«Коламбус» взял Петра Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ.

18-летний россиянин стал первым вратарем, выбранным в этом году.

В минувшем сезоне Андреянов выступал в Olimbet МХЛ за молодежку ЦСКА – «Красную Армию».

Он провел 37 игр в регулярном чемпионате – 23 победы, 94,2% сэйвов и коэффициент надежности 1,42. В 6 играх плей-офф – 2 победы (92,9%, 2,36).