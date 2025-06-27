Ферстаппен отказался сниматься с Брэдом Питтом в ночном клубе для фильма «Формула-1» (The Telegraph)

Ферстаппена приглашали на съемки с Питтом для фильма.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отказался от эпизодической роли в фильме «Формула-1 », сообщает The Telegraph.

Гонщики «Ф-1» появляются в кадре, поскольку съемки проходили во время уик-эндов.

Четырехкратному чемпиону предлагали принять участие в съемке дополнительной сцены в ночном клубе вместе с Брэдом Питтом, который играл пилота-ветерана Санни Хейса.

Макс отклонил предложение, а позже проигнорировал два показа картины для гонщиков – в Монако и Нью-Йорке.

61-летний Брэд Питт промчал на современном болиде «Ф-1» – выжал 317 км/ч. Как его готовили?

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