Ферстаппен отказался сниматься с Брэдом Питтом в ночном клубе для фильма «Формула-1» (The Telegraph)
Ферстаппена приглашали на съемки с Питтом для фильма.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался от эпизодической роли в фильме «Формула-1», сообщает The Telegraph.
Гонщики «Ф-1» появляются в кадре, поскольку съемки проходили во время уик-эндов.
Четырехкратному чемпиону предлагали принять участие в съемке дополнительной сцены в ночном клубе вместе с Брэдом Питтом, который играл пилота-ветерана Санни Хейса.
Макс отклонил предложение, а позже проигнорировал два показа картины для гонщиков – в Монако и Нью-Йорке.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
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