«Спартак» договорился с «Марселем» о трансфере Унаи за 12 млн евро. Хавбек сборной Марокко изучает предложение (L’Equipe)

Аззедин Унаи близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает L’Equipe, «Спартак » и «Марсель » договорились о трансфере полузащитника сборной Марокко за 12 млн евро.

25-летний футболист рассматривает предложение московской команды. Утверждается, что зарплата хавбека существенно вырастет.

В случае перехода Унаи в «Спартак» «Анжер» получит 30% от суммы, то есть 3,6 млн евро.

Последний сезон марокканец провел в «Панатинаикосе » и сделал 9 (5+4) результативных действий в чемпионате Греции за 25 игр. Он был признан лучшим игроком команды ее болельщиками.

Подробно со статистикой Унаи можно ознакомиться здесь .