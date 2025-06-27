«Сьон» объяснил матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука. Клуб получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза
Ранее «Зенит» объявил, что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии.
Сообщалось, что клуб, за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, получит 320 тысяч евро за матч с петербуржцами.
«Сьон» проведет товарищеский матч против «Зенита» из Санкт-Петербурга 9 июля 2025 года. Это решение обусловлено спортивным подходом.
Перед тем как одобрить этот матч, мы проконсультировались с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом. Все эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов, поскольку «Зенит» не находится ни в одном санкционном списке.
Таким образом, матч полностью соответствует применимым правовым и спортивным рамкам. Эта игра также является частью обязательства, принятого при переходе нашего полузащитника Антона Миранчука, уважаемого игрока и лидера сборной России.
По его прибытии в «Сьон» мы договорились, что матч в России будет организован, если появится такая возможность. Мы держим свое слово. Это матч, организованный в духе футбола, взаимного уважения и верности нашим обязательствам», – говорится в заявлении «Сьона».
Напомним, что воспитанник «Локомотива» Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре 2024 года.