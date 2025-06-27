Кордоба выбран лучшим нападающим РПЛ-2024/25. Форвард «Краснодара» опередил Угальде и Дзюбу
Джон Кордоба выбран лучшим нападающим Мир РПЛ сезона-2024/25.
Форвард «Краснодара» был признан лучшим на своей позиции на премии «Winline Герои РПЛ».
В тройку сильнейших нападающих лиги также вошли Манфред Угальде из «Спартака» и Артем Дзюба из «Акрона».
Напомним, Угальде забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, на счету Кордобы 12 мячей, у Дзюбы – 9.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости