Кордоба выбран лучшим нападающим РПЛ-2024/25. Форвард «Краснодара» опередил Угальде и Дзюбу

Джон Кордоба выбран лучшим нападающим Мир РПЛ сезона-2024/25.

Форвард «Краснодара » был признан лучшим на своей позиции на премии «Winline Герои РПЛ».

В тройку сильнейших нападающих лиги также вошли Манфред Угальде из «Спартака » и Артем Дзюба из «Акрона ».

Напомним, Угальде забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, на счету Кордобы 12 мячей, у Дзюбы – 9.