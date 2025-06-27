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Кордоба выбран лучшим нападающим РПЛ-2024/25. Форвард «Краснодара» опередил Угальде и Дзюбу

Джон Кордоба выбран лучшим нападающим Мир РПЛ сезона-2024/25.

Форвард «Краснодара» был признан лучшим на своей позиции на премии «Winline Герои РПЛ».

В тройку сильнейших нападающих лиги также вошли Манфред Угальде из «Спартака» и Артем Дзюба из «Акрона».

Напомним, Угальде забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, на счету Кордобы 12 мячей, у Дзюбы – 9.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
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