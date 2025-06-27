Роналду будет получать 180-200 млн евро за сезон в «Аль-Насре» с учетом зарплаты и прочих доходов. Также Криштиану стал владельцем доли в клубе (Marca)
Криштиану Роналду может заработать до 200 миллионов евро за сезон в «Аль-Насре».
40-летний португалец ранее подписал новое соглашение с саудовским клубом на два сезона.
По информации Marca, футболист будет зарабатывать от 180 до 200 миллионов евро за сезон с учетом зарплаты, дохода от имиджевых прав и маркетинговых доходов.
Также Роналду пообещали усилить состав, и мнение Криштиану в этом вопросе будет учитываться.
Кроме того, португалец теперь частично владеет «Аль-Насром» – ему перешел небольшая доля в клубе.
В прошлом сезоне форвард забил 25 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду еще на 2 года в «Аль-Насре». Сколько-сколько он заработает?
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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