Роналду будет получать 180-200 млн евро за сезон в «Аль-Насре» с учетом зарплаты и прочих доходов. Также Криштиану стал владельцем доли в клубе (Marca)

Криштиану Роналду может заработать до 200 миллионов евро за сезон в «Аль-Насре».

40-летний португалец ранее подписал новое соглашение с саудовским клубом на два сезона.

По информации Marca, футболист будет зарабатывать от 180 до 200 миллионов евро за сезон с учетом зарплаты, дохода от имиджевых прав и маркетинговых доходов.

Также Роналду пообещали усилить состав, и мнение Криштиану в этом вопросе будет учитываться.

Кроме того, португалец теперь частично владеет «Аль-Насром» – ему перешел небольшая доля в клубе.

В прошлом сезоне форвард забил 25 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду еще на 2 года в «Аль-Насре». Сколько-сколько он заработает?