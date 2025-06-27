Уимблдон. Медведев попал в четверть со Зверевым и Фрицем, Бублик – с Дрэйпером и Джоковичем

Прошла жеребьевка мужского «Уимблдона».

В верхней четверти первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с Люкой Нарди, а Лоренцо Музетти (7) поборется с Николозом Басилашвили.

Во второй четверти Джек Дрэйпер (4) стартует против Себастьяна Баеса, а Новак Джокович (6) – против Александра Мюллера.

В этой части сетки расположился и чемпион Галле Александр Бублик (28), который в первом раунде встретится с Хауме Муньяром и идет на Дрэйпера в третьем круге.

В третьей четверти Александр Зверев (3) встретится с Артуром Риндеркнешем, а Тэйлор Фриц (5) – с Джованни Мпетши Перрикаром.

В этой же части сетки Даниил Медведев (9) стартует против Бенжамена Бонзи и идет на Фрица в четвертом круге. Карен Хачанов (17) сыграет с Маккензи Макдональдом, а Роман Сафиуллин встретится с Лучано Дардери.

В нижней части сетки действующий чемпион Карлос Алькарас (2) поборется с Фабио Фоньини, а Хольгер Руне (8) – с Николасом Харри.

Тут же расположился Андрей Рублев (14), который стартует против Ласло Дьере, в третьем круге может встретиться со Стефаносом Циципасом, а в четвертом – с Алькарасом.

Турнир стартует 30 июня. Полностью сетка появится здесь .