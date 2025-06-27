Клубы РПЛ выиграли 8 из 10 матчей у медиакоманд. Общий счет – 38:9

Медийные команды проиграли большую часть матчей против клубов Премьер-лиги.

Сегодня ЦСКА разгромил «Амкал» на турнире Media x Pro Cup (4:0), а вчера «Динамо» крупно обыграло 2Drots (3:0).

Общий счет в рамках турнира – 8:1 в пользу профессиональных команд. 2D и ЦСКА дополнительно получили по голу в зачет благодаря победам по буллиталити.

В общей сложности клубы РПЛ провели уже 10 шоу-матчей с медиакомандами и одержали в них 8 побед с общим счетом 38:9.

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