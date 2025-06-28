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  • «Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ. Защитник пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы
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«Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ. Защитник пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы

«Айлендерс» выбрали Мэттью Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ.

Канадский защитник пропустил большую часть минувшего сезона из-за перелома ключицы, полученного на МЧМ-2025.

На счету 17-летнего игрока 17 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Эри Оттерс» и 22 (7+15) очка при полезности «+21». 

В составе сборной Канады U18 Шефер в 2024 году выиграл ЮЧМ (5 очков и «+8» в 7 играх на турнире, 1+4) и Кубок Глинки/Гретцки (6 очков в 5 играх, 2+4). 

В феврале того же года из-за ракового заболевания из жизни ушла мать хоккеиста – Дженнифер.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Эри Оттерс
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