«Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ. Защитник пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы

«Айлендерс» выбрали Мэттью Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ.

Канадский защитник пропустил большую часть минувшего сезона из-за перелома ключицы, полученного на МЧМ-2025.

На счету 17-летнего игрока 17 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Эри Оттерс» и 22 (7+15) очка при полезности «+21».

В составе сборной Канады U18 Шефер в 2024 году выиграл ЮЧМ (5 очков и «+8» в 7 играх на турнире, 1+4) и Кубок Глинки/Гретцки (6 очков в 5 играх, 2+4).

В феврале того же года из-за ракового заболевания из жизни ушла мать хоккеиста – Дженнифер.