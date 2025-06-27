Витор Белфорт, Робби Лоулер, Келвин Гастелум, Исраэль Адесанья и Аманда Нуньес вошли в Зал славы UFC
UFC провел церемонию с новыми участниками Зала славы.
Бойцы Исраэль Адесанья, Келвин Гастелум, Витор Белфорт, Робби Лоулер, Марк Керр, Витор Белфорт и Аманда Нуньес официально вошли в Зал славы UFC.
Также в Зал славы вошел телепродюсер, работающий в UFC, Крейг Пилиджан.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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