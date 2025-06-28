Ни один полевой игрок из России не выбран в 1-м раунде драфта НХЛ – впервые с 2005 года

Ни один полевой игрок из России не был выбран в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.

Единственным россиянином, выбранным в 1-м раунде драфта НХЛ-2025, стал 18-летний вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов . Его забрал «Коламбус».

В прошлый раз российских защитников и нападающих в первом раунде драфта НХЛ не было в 2005 году.

Тогда в принципе ни один россиянин не был выбран в 1-м и 2-м раундах, выше всех ушел защитник Виталий Аникеенко («Оттава», 70-й номер, в 2011 году игрок погиб в авиакатастрофе вместе с «Локомотивом»).

Рябкин – лучший русский на драфте-2025. Но даже он не уйдет в первом раунде