«Зенит» предложил 20 млн евро за Абрахама и готов платить Тэмми 5 млн в год. Форвард «Ромы» вряд ли согласится переехать в Россию (Джанлука Ди Марцио)

Тэмми Абрахам заинтересовал «Зенит».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы платить 5 млн евро в год по трехлетнему контракту. На 28 июня запланирована встреча с агентом англичанина.

Подчеркивается, что Абрахам , несмотря на хорошее предложение, вряд ли согласится на переезд в Россию.

Прошлый сезон бывший футболист «Челси» провел в «Милане» на правах аренды и забил 3 гола в 28 играх в Серии А. Подробно со статистикой 27-летнего англичанина можно ознакомиться здесь .