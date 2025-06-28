«Зенит» предложил 20 млн евро за Абрахама и готов платить Тэмми 5 млн в год. Форвард «Ромы» вряд ли согласится переехать в Россию (Джанлука Ди Марцио)
Тэмми Абрахам заинтересовал «Зенит».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы платить 5 млн евро в год по трехлетнему контракту. На 28 июня запланирована встреча с агентом англичанина.
Подчеркивается, что Абрахам, несмотря на хорошее предложение, вряд ли согласится на переезд в Россию.
Прошлый сезон бывший футболист «Челси» провел в «Милане» на правах аренды и забил 3 гола в 28 играх в Серии А. Подробно со статистикой 27-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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