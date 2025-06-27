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Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», «Сити» забил 5 голов «Юве», «Ливерпуль» купил Керкеза, Мбаппе судится с «ПСЖ», «Коламбус» обменял Тарасова во «Флориду», поражение Мирры и другие новости

1. «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду. Новый договор с 40-летним форвардом рассчитан до лета 2027 года.

2. «Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» на КЧМ – 5:2! Холанд забил 300-й гол в карьере, Копмейнерс отличился после ошибки Эдерсона, у Калулу автогол. Впрочем, оба клуба ранее уже вышли из группы. 

«Реал» крупно победил «Зальцбург» (3:0) с 1+1 от Винисиуса и вышел на туринцев в 1/8 финала. «Аль-Хилаль» победил «Пачуку» (2:0) и стал единственным азиатским клубом в плей-офф турнира, соперником команды Симоне Индзаги по 1/8 станет «Сити». 

3. Трансферные новости. «Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет.

«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева, переговоры – на финальной стадии. «Зенит» близок к подписанию Жерсона, хавбек может дебютировать за клуб в матче со «Сьоном», если «Фламенго» вылетит с КЧМ от «Баварии».

4. Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м».

5. «Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели.

6. «Коламбус» обменял российского вратаря Даниила Тарасова во «Флориду» на выбор в 5-м раунде драфта-2025.

7. Fan ID оформили почти 3 миллиона болельщиков, рассказал президент РФС Александр Дюков.

8. МОК рассмотрит вопрос о критериях допуска российских спортсменов на заседаниях исполкома в сентябре и декабре.

9. Мирра Андреева уступила Линде Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге, Александрова проиграла Швентек.

10. Капитан «Зенита-2» Никита Лобов уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа и ушиб пальцев, пишет «Мутко против».

11. «Макларен» объявил о партнерстве с Соником: «Две иконы скорости с общей ДНК». Крмое того, команда показала кадры с заездов Брэда Питта в болиде «Ф-1», где актер разогнался до 317 км/ч.

12. Счетная палата выявила недостатки на сумму 2,8 млрд рублей в деятельности Минспорта и ЦСП за 2024 год.

13. Агкацев, Латышонок, Акинфеев, Максименко, Лунев – среди претендентов на приз вратарю сезона в России имени Яшина.

14. Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы».

15. Игроков Германии U21 обвинили в краже 15 пивных кружек после полуфинала Евро-2025 – плачущая сотрудница стадиона вбежала в автобус команды и делала фото. В сборной опровергли подозрения.

16. Московское «Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти.

Цитаты дня.

Батраков заявил, что Головина не знают в Монако: «Моя девушка спрашивала у пацанов на улицах. Никто не знает»

Генсек РФС: «Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. Европейские коллеги это понимают, но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно»

Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»

Брэд Питт о Месси: «Он потрясающий, обожаю его! Я бы приехал посмотреть на него как турист»

Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»

Что теперь будет с «Торпедо»?18299 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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