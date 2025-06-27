Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», «Сити» забил 5 голов «Юве», «Ливерпуль» купил Керкеза, Мбаппе судится с «ПСЖ», «Коламбус» обменял Тарасова во «Флориду», поражение Мирры и другие новости
1. «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду. Новый договор с 40-летним форвардом рассчитан до лета 2027 года.
2. «Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» на КЧМ – 5:2! Холанд забил 300-й гол в карьере, Копмейнерс отличился после ошибки Эдерсона, у Калулу автогол. Впрочем, оба клуба ранее уже вышли из группы.
«Реал» крупно победил «Зальцбург» (3:0) с 1+1 от Винисиуса и вышел на туринцев в 1/8 финала. «Аль-Хилаль» победил «Пачуку» (2:0) и стал единственным азиатским клубом в плей-офф турнира, соперником команды Симоне Индзаги по 1/8 станет «Сити».
3. Трансферные новости. «Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет.
«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева, переговоры – на финальной стадии. «Зенит» близок к подписанию Жерсона, хавбек может дебютировать за клуб в матче со «Сьоном», если «Фламенго» вылетит с КЧМ от «Баварии».
4. Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м».
5. «Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели.
6. «Коламбус» обменял российского вратаря Даниила Тарасова во «Флориду» на выбор в 5-м раунде драфта-2025.
7. Fan ID оформили почти 3 миллиона болельщиков, рассказал президент РФС Александр Дюков.
8. МОК рассмотрит вопрос о критериях допуска российских спортсменов на заседаниях исполкома в сентябре и декабре.
9. Мирра Андреева уступила Линде Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге, Александрова проиграла Швентек.
10. Капитан «Зенита-2» Никита Лобов уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа и ушиб пальцев, пишет «Мутко против».
11. «Макларен» объявил о партнерстве с Соником: «Две иконы скорости с общей ДНК». Крмое того, команда показала кадры с заездов Брэда Питта в болиде «Ф-1», где актер разогнался до 317 км/ч.
12. Счетная палата выявила недостатки на сумму 2,8 млрд рублей в деятельности Минспорта и ЦСП за 2024 год.
13. Агкацев, Латышонок, Акинфеев, Максименко, Лунев – среди претендентов на приз вратарю сезона в России имени Яшина.
14. Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы».
15. Игроков Германии U21 обвинили в краже 15 пивных кружек после полуфинала Евро-2025 – плачущая сотрудница стадиона вбежала в автобус команды и делала фото. В сборной опровергли подозрения.
16. Московское «Динамо» разгромило 2Drots (3:0), но проиграло в серии буллиталити. Деревянко не реализовал буллит, Пантера забил решающий пенальти.
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