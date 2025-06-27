Нагучев признан комментатором сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Роман получил приз имени Уткина

Роман Нагучев получил приз имени Василия Уткина на премии «Winline Герои РПЛ».

Сотрудник «Матч ТВ » был признан лучшим комментатором сезона.

На награду также претендовали Александр Аксенов, Константин Генич , Тимур Журавель, Роман Трушечкин, Георгий Черданцев, Дмитрий Шнякин , Михаил Моссаковский, Артем Шмельков, Дмитрий Жичкин, Александр Неценко, Михаил Меламед, Сергей Дурасов, Дмитрий Дерунец, Александр Пойда, Михаил Крестинин, Роман Титов и Павел Богданов.

Напомним, что в 2023-м и 2024-м приз получал Генич.