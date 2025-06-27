Нагучев признан комментатором сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Роман получил приз имени Уткина
Роман Нагучев получил приз имени Василия Уткина на премии «Winline Герои РПЛ».
Сотрудник «Матч ТВ» был признан лучшим комментатором сезона.
На награду также претендовали Александр Аксенов, Константин Генич, Тимур Журавель, Роман Трушечкин, Георгий Черданцев, Дмитрий Шнякин, Михаил Моссаковский, Артем Шмельков, Дмитрий Жичкин, Александр Неценко, Михаил Меламед, Сергей Дурасов, Дмитрий Дерунец, Александр Пойда, Михаил Крестинин, Роман Титов и Павел Богданов.
Напомним, что в 2023-м и 2024-м приз получал Генич.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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