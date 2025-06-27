Быстров попал в список «Миротворца»

Владимир Быстров попал в базу «Миротворца».

Бывшего полузащитника «Зенита», «Спартака» и сборной России внесли в список украинского центра вечером 26 июня.

На сайте «Миротворца» указано, что Быстров «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом сообщают «РИА Новости».

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