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Товарищеский матч. «Краснодар» против махачкалинского «Динамо»

«Краснодар» играет с махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.

Первая игра чемпиона России в рамках Winline летних сборов продлится 120 минут (три тайма – 45, 45, 30).

Товарищеский матч

Краснодар, Россия

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала – 0:0 (первый тайм)

«Краснодар»: Корякин, Оласа, Жубал, Тормена, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Черников, Са, Батчи, Мозес.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Сундуков, игрок на просмотре, Пальцев, Алибеков, Табидзе, Глушков, Мрезиг, Гаджиев, Раджаб, Агаларов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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