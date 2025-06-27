Товарищеский матч. «Краснодар» против махачкалинского «Динамо»
«Краснодар» играет с махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.
Первая игра чемпиона России в рамках Winline летних сборов продлится 120 минут (три тайма – 45, 45, 30).
Товарищеский матч
Краснодар, Россия
«Краснодар» – «Динамо» Махачкала – 0:0 (первый тайм)
«Краснодар»: Корякин, Оласа, Жубал, Тормена, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Черников, Са, Батчи, Мозес.
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Сундуков, игрок на просмотре, Пальцев, Алибеков, Табидзе, Глушков, Мрезиг, Гаджиев, Раджаб, Агаларов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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