IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта

В биатлоне перераспределили медали после аннулирования результатов Евгения Устюгова.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

Международный союз биатлонистов (IBU ) перераспределил награды Кубка мира и чемпионата мира-2011 в связи с аннулированием результатов Устюгова .

Кубок мира-2009/10

Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов перешел Кристофу Зуманну (Австрия).

Кубок мира-2011/12

Кубок наций среди мужчин перешел сборной Франции.

Кубок мира-2012/13

Кубок наций среди мужчин перешел сборной Норвегии.

Малый хрустальный глобус в зачете мужских эстафет перешел Норвегии.

Чемпионат мира-2011

Масс-старт, мужчины: серебро перешло Лукасу Хоферу (Италия), бронза – Тарьею Бо (Норвегия).

Эстафета, мужчины: серебро перешло сборной Украине, бронза – сборной Швеции.

Медалей в мужской эстафете лишены Антон Шипулин , Максим Максимов и Иван Черезов .

Перераспределением медалей Ванкувера-2010 и Сочи-2014 занимается Международный олимпийский комитет (МОК ).

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный