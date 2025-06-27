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IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта

В биатлоне перераспределили медали после аннулирования результатов Евгения Устюгова.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил награды Кубка мира и чемпионата мира-2011 в связи с аннулированием результатов Устюгова.

Кубок мира-2009/10

Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов перешел Кристофу Зуманну (Австрия).

Кубок мира-2011/12

Кубок наций среди мужчин перешел сборной Франции.

Кубок мира-2012/13

Кубок наций среди мужчин перешел сборной Норвегии.

Малый хрустальный глобус в зачете мужских эстафет перешел Норвегии.

Чемпионат мира-2011

Масс-старт, мужчины: серебро перешло Лукасу Хоферу (Италия), бронза – Тарьею Бо (Норвегия).

Эстафета, мужчины: серебро перешло сборной Украине, бронза – сборной Швеции.

Медалей в мужской эстафете лишены Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов.

Перераспределением медалей Ванкувера-2010 и Сочи-2014 занимается Международный олимпийский комитет (МОК).

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: IBU
logoIBU
logoЕвгений Устюгов
logoКристоф Зуманн
logoКубок мира по биатлону
logoЧемпионат мира по биатлону
logoЛукас Хофер
logoАнтон Шипулин
logoМаксим Максимов
logoИван Черезов
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoсборная Украины
logoдопинг
logoсборная России
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