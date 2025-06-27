IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта
Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.
Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил награды Кубка мира и чемпионата мира-2011 в связи с аннулированием результатов Устюгова.
Кубок мира-2009/10
Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов перешел Кристофу Зуманну (Австрия).
Кубок мира-2011/12
Кубок наций среди мужчин перешел сборной Франции.
Кубок мира-2012/13
Кубок наций среди мужчин перешел сборной Норвегии.
Малый хрустальный глобус в зачете мужских эстафет перешел Норвегии.
Чемпионат мира-2011
Масс-старт, мужчины: серебро перешло Лукасу Хоферу (Италия), бронза – Тарьею Бо (Норвегия).
Эстафета, мужчины: серебро перешло сборной Украине, бронза – сборной Швеции.
Медалей в мужской эстафете лишены Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов.
Перераспределением медалей Ванкувера-2010 и Сочи-2014 занимается Международный олимпийский комитет (МОК).
У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный