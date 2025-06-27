Инал Тасоев: «Сила – в Боге, в правде. Не в омах, как некоторые умничают»

Двукратный чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев считает, что сила – в Боге и правде.

– В чем сила на татами – понятно. А в жизни?

– В Боге, в правде. Не в омах, как некоторые умничают (так в интервью на этот вопрос ответил дизайнер Артемий Лебедев – Спортс’‘). Время показывает, что на любую правду могут закрыть глаза – как это было с Олимпиадой в Париже. Там она была на моей стороне, но я все равно не смог выступить. Тогда в чем справедливость?

От этого возникает второй момент – терпение.

Нужно уметь перетерпеть тяжелый момент и дождаться лучших времен. Не сдаваться. Тогда мы добьемся всего. Жизнь, на самом деле, не такая легкая. Но я верю, что добро побеждает зло.

То, что с нами случилось год назад – чистой воды зло. Мы не виноваты, но оно случилось. И нам остается только принять, это уже история. А лучшие времена обязательно настанут, – сказал Тасоев .

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