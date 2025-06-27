Исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России в сентябре

Исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР в сентябре.

Олимпийский комитет России (ОКР) отстранили в октябре 2023 года из-за приема в организацию олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В феврале министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев заявил , что региональные советы больше не являются членами ОКР.

«Вскоре после вступления Кирсти Ковентри в должность президента МОК Олимпийский комитет России получил ответ по запросу о восстановлении статуса ОКР в связи с устранением юридических препятствий в уставе. МОК уже направил наш запрос в свою юридическую комиссию, которая должна представить заключение по этому вопросу в исполком МОК.

Это большой прогресс, на фоне нелепых заявлений прежних функционеров вроде «мяч на стороне русских». Таким образом, вопрос восстановления ОКР будет рассмотрен исполкомом МОК в сентябре, юридически наша позиция безупречна, это признано десятком швейцарских адвокатов», – сказал Дегтярев.

«Исполнительный комитет МОК принял решение передать вопрос о том, были ли скорректированы условия отстранения Олимпийского комитета России, в комиссию по правовым вопросам МОК для вынесения рекомендации исполнительному комитету МОК», – сообщили в МОК.

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