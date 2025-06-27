Сергеев прошел медосмотр для «Динамо». Форвард подпишет трехлетний контракт (Иван Карпов)
Иван Сергеев завершает переход в «Динамо».
30-летний форвард успешно прошел медосмотр в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Стороны согласовывают последние детали трехлетнего соглашения.
Сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Крыльев Советов» составит 350 млн рублей. Сергеев будет получать 1 миллион евро в год после уплаты налогов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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