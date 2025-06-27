Сергеев прошел медосмотр для «Динамо». Форвард подпишет трехлетний контракт (Иван Карпов)

Иван Сергеев завершает переход в «Динамо».

30-летний форвард успешно прошел медосмотр в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Стороны согласовывают последние детали трехлетнего соглашения.

Сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Крыльев Советов » составит 350 млн рублей. Сергеев будет получать 1 миллион евро в год после уплаты налогов.