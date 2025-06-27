Полина Кнороз: «Надела шикарное платье, вышла на улицу, а какие-то мужчины начали в мой адрес кискать и кричать. Это было ужасно»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала о внимании со стороны мужчин.

«Ну я не знаю, насколько у меня блестящие данные, но ярлык был приклеен ко мне кем-то извне. Я нигде сама не писала, что я такая красивая, любите меня. Так само получилось, и, естественно, мне, как девушке, такие комплименты очень приятно слышать.

Но форма выражения восхищения моими данными, скажем так, бывает разной. Иногда люди не видят границ и когда хотят сказать комплименты, то иногда делают это так, что ты вот стоишь, смотришь и думаешь, лучше бы этот человек вообще ничего не говорил. Потому что из его уст все это звучит очень похабно, очень вульгарно, нагло и бессовестно. Понятно, что чаще это бывает с мужской стороны, и лишний раз даже платье не хочется надевать.

Прошлым летом после Игр БРИКС я надела шикарное платье, которое подчеркнуло всю красоту моего тела, вышла в нем на улицу, и вдруг какие-то мужчины начали в мой адрес кискать, раздавать какие-то звуки и кричать. Это было настолько ужасно, что у меня все настроение пропало. У меня было единственное желание вернуться домой, какие-то штаны мешковатые надеть, чтобы лишний раз не давать таким людям повод меня обидеть.

Мне хочется подойти к таким людям и сказать: господи, а если вашей дочери такое скажут, маме вашей, сестре? Так нормально будет? Должны же быть какие-то рамки уважения… Но когда говорят девушкам, что они прекрасно выглядят, то это да, вот это мы любим, это прекрасно, это здорово», – сказала Кнороз .

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