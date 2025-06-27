  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Полина Кнороз: «Надела шикарное платье, вышла на улицу, а какие-то мужчины начали в мой адрес кискать и кричать. Это было ужасно»
23

Полина Кнороз: «Надела шикарное платье, вышла на улицу, а какие-то мужчины начали в мой адрес кискать и кричать. Это было ужасно»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала о внимании со стороны мужчин.

«Ну я не знаю, насколько у меня блестящие данные, но ярлык был приклеен ко мне кем-то извне. Я нигде сама не писала, что я такая красивая, любите меня. Так само получилось, и, естественно, мне, как девушке, такие комплименты очень приятно слышать.

Но форма выражения восхищения моими данными, скажем так, бывает разной. Иногда люди не видят границ и когда хотят сказать комплименты, то иногда делают это так, что ты вот стоишь, смотришь и думаешь, лучше бы этот человек вообще ничего не говорил. Потому что из его уст все это звучит очень похабно, очень вульгарно, нагло и бессовестно. Понятно, что чаще это бывает с мужской стороны, и лишний раз даже платье не хочется надевать.

Прошлым летом после Игр БРИКС я надела шикарное платье, которое подчеркнуло всю красоту моего тела, вышла в нем на улицу, и вдруг какие-то мужчины начали в мой адрес кискать, раздавать какие-то звуки и кричать. Это было настолько ужасно, что у меня все настроение пропало. У меня было единственное желание вернуться домой, какие-то штаны мешковатые надеть, чтобы лишний раз не давать таким людям повод меня обидеть.

Мне хочется подойти к таким людям и сказать: господи, а если вашей дочери такое скажут, маме вашей, сестре? Так нормально будет? Должны же быть какие-то рамки уважения… Но когда говорят девушкам, что они прекрасно выглядят, то это да, вот это мы любим, это прекрасно, это здорово», – сказала Кнороз.

Ругалась в эфире «Матч ТВ», собрала 300к подписчиков и бросила профиль. Мы поговорили с самой красивой легкоатлеткой России

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoПолина Кнороз
Игры БРИКС
прыжки с шестом
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Полина Кнороз: «Себастьян Коу нас терпеть не может»
52 минуты назад
Полина Кнороз: «Сегодня мне очень сильно мешал ветер. Можно было побороться с ним, но я испугалась»
21 июня, 11:45
Кубок России. Гатауллина, Караваева, Аплачкина, Садовничева, Кожевников, Сазонов одержали победы, Ткалич – 2-я
121 июня, 11:33
Главные новости
Прыгунья с шестом Кнороз о Петербурге: «Иду вся мокрая и в грязи, это ничего страшного. Лучше так, чем в Москве»
2640 минут назад
Полина Кнороз: «Себастьян Коу нас терпеть не может»
52 минуты назад
Федерации потратят около 24 млрд рублей на реализацию госпрограммы «Спорт России» в 2025 году
7вчера, 15:55
Счетная палата выявила недостатки на сумму 2,8 млрд рублей в деятельности Минспорта и ЦСП за 2024 год
54вчера, 12:08
Дмитрий Свищев: «Желаю Ковентри не бояться и принять решение о допуске российских спортсменов. Если надо, мы поможем ей»
37вчера, 09:41
Политик Александр Хинштейн: «Спорт сегодня не вне политики. Верим, что призыв барона Пьера де Кубертена возобладает»
3вчера, 08:35
Екатерина Конева: «Не могу сказать, получится ли у меня дотянуть до Олимпиады-2028»
1вчера, 06:45
Мария Захарова: «Мировой спорт без россиян деградировал. Соревнования и осиротели, и обеднели»
20вчера, 06:37
Дмитрий Губерниев: «Нужно проводить соревнования в тех странах, где все равны, где нет сегрегации по национальному признаку»
2325 июня, 19:17
Журова о назначении ветерана СВО главой ЦСП: «Эта должность – как на линии огня, только в спорте»
5825 июня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46