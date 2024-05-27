Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Леклер взял Гран-при Монако, «Панатинаикос» победил в Евролиге, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги и другие новости

1. Чехия выиграла домашний ЧМ-2024 по хоккею, победив в финале Швейцарию (2:0). Швеция взяла бронзу, обыграв Канаду (4:2), у которой 5 подряд поражений в матчах за 3-е место и первый с 2018 года турнир без медали.

2. «Барселона» обыграла «Севилью» (2:1) на выезде в последнем матче при Хави. Другие результаты 38-го тура Ла Лиги – здесь. Украинец Артем Довбик из «Жироны» стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами в первом сезоне, хавбек «Вильярреала» Алекс Баэна с 14 голевыми пасами – лучший ассистент. «Вальядолид» вернулся из Сегунды.

3. «Флорида» дома уступила «Рейнджерс» (4:5 ОТ) в 3-м матче финальной серии Востока в Кубке Стэнли. Три форварда сделали дубли, Панарин и Тарасенко – без очков.

4. Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако (первая победа дома), Оскар Пиастри – 2-й, Карлос Сайнс – 3-й, Макс Ферстаппен – только 6-й. Гонку останавливали красными флагами на первом круге после двух аварий с участием Серхио Переса и Сайнса.

5. Трансферы. «ПСЖ» завершает покупку Сафонова за 20 млн евро с учетом бонусов. «Зенит» близок к приобретению защитника Волкова из «Краснодара». «Ростов» объявил об уходе Песьякова. «Боруссия» рассмотрит подписание Сперцяна после финала ЛЧ.

6. НБА. 66 очков от Дончича и Ирвинга помогли «Далласу» в третий раз подряд победить «Миннесоту» (3-0 в финале Запада).

7. На премии Winline Герои РПЛ раздали призы. Константин Тюкавин из «Динамо» стал лучшим игроком и лучшим нападающим сезона. Марцел Личка («Динамо») – лучший тренер. Никита Салтыков («Крылья Советов») – лучший молодой игрок. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) – «Открытие сезона». Эдуард Сперцян («Краснодар») – лучший полузащитник. Дуглас Сантос – лучший защитник. Матвей Сафонов («Краснодар») – лучший вратарь. Константин Генич признан лучшим комментатором (приз имени Василия Уткина), а Нобель Арустамян получил награду как лучший журналист/блогер.

8. Рублев, Алькарас, Хуркач, Вавринка и Димитров вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос», Эмбер, Табило, Харри выбыли. У женщин первый круг преодолели Осака, Остапенко и Гарсия, Кудерметова, Тимофеева, Шнайдер выбыли.

9. «Аталанта» Алексея Миранчука дома разгромила «Торино» (3:0) в 38-м туре Серии А, «Интер» поделил очки с «Вероной» (2:2), «Рома» уступила «Эмполи» (1:2), «Наполи» сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и не попал в еврокубки. «Фрозиноне» вылетел. Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 24 голами.

10. ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в Казани благодаря четырем подряд точным штрафным Мело Тримбла в концовке (96:95, 1-0).

11. Пишут, что Пеп Гвардиола не планирует оставаться в «Манчестер Сити» на сезон-2025/26. Уйдет в 2025-м.

12. Словенский гонщик Тадей Погачар победил в общем зачете «Джиро д’Италия», Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия) – 2-й, Герейнт Томас (Великобритания) – 3-й.

13. «Панатинаикос» выиграл Евролигу, победив «Реал» в «Финале четырех», «Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в матче за бронзу.

14. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей. На этот раз в чемпионате Китая был обыгран «Шэньчжэнь Пен Сити» (1:0).

15. «Саутгемптон» вернулся в АПЛ, победив «Лидс» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа.

16. Легендарный чех Яромир Ягр введен в Зал славы ИИХФ. А с ним этой чести удостоились и другие достойные люди.

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