Канада осталась без медали ЧМ впервые с 2018 года

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Канады осталась без медалей на ЧМ-2024.

В матче за третье место «Кленовые листья» уступили команде Швеции (2:4).

Впервые с 2018 года сборная Канады не завоевала медалей на мировом первенстве. В тот год канадцы проиграли сборной США в матче за бронзу со счетом 1:4.

Затем Канада взяла два золота и два серебра. В 2020-м турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

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49 комментариев
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Ответ Владимир Урошлев
Загибаются канадцы без соперничества со сборной России)))
Вот вам смешно, а завтра на полном серьезе так будут говорить все пенсионеры- хоккеисты и финский албанец.
+77
-4
+73
Загибаются канадцы без соперничества со сборной России)))
+60
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+56
Можно сказать на этом ЧМ сборная России ничем не уступила Канаде
+42
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Это Таварес виноват😀. Привез синдром Торонто на ЧМ.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
Проспись
+26
-3
+23
Ответ Петрович
Скучно им, без мотивации ехали, думали покатаются просто на легке, соперника-то не пустили)
беларусов?
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Когда перед турниром говорили, что таварез никогда не брал медали чм, шутили, что и щас канада вылетит в 1/4. оказывается это были не шутки
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С таким составом не попасть даже в медали )) Легенды конечно
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Ответ Владимир Урошлев
Загибаются канадцы без соперничества со сборной России)))
Просто у канадцев нет Системы,не позавидуешь им.
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Скучно им, без мотивации ехали, думали покатаются просто на легке, соперника-то не пустили)
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Ответ Александр Цымбаленко
Они за бронзу не играют никогда ,так же как и американцы ,вообще ноль,весь матч ерундой занимались ,шведы бьються всегда даже за 3-е место
Канадцы очень старались в этом матче и хотели хотя бы медальку увезти из Праги, но шведы были лучше.
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Ещё могли бы написать, что впервые с 2014 года подиум ЧМ чисто европейский.
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Канада привезла на этот чемп очень неплохой состав, все игроки довольно известные, квалифицированные и на хорошем счету в НХЛ. Конечно, были и всякие Сиверсоны с Гуле, но в целом очень крепкая команда, тем неожиданнее ее провал. При этом я так и не понял, почему буллиты со Швейцарией били не Таварес с Манджипани, а защитники Пауэр с Сиверсоном.
И, между прочим, у шведов тоже очень недурственный состав, и тот факт, что эти две сборные не дошли до финала говорит о том, насколько возросла конкуренция на этом ЧМ.
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Глобальное потепление - естественные катки растали, результат сразу хуже стал
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Дойдет до того, что канадцы начнут скоро пропускать чемпионаты мира из за отсутствия на них России…
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Громкие по именам американцы и канадцы пролетели мимо медалей
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Это потому что в КХЛ не играют…
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Ответ Аркус
Просто у канадцев нет Системы,не позавидуешь им.
Там и хоккеистов то путных нет. Мы их возили всегда.
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Ответ Илья Савчук
Вот вам смешно, а завтра на полном серьезе так будут говорить все пенсионеры- хоккеисты и финский албанец.
Будут обсуждать реальный факт, позор сборной Канады. Проиграли швейцарским почтальонам)))
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Ответ Маша Шукшина
Так лидеры других команд , Чехии, Швеции, Швейцарии ….откуда приехали то?)
Фантазии не катят
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Бедняжки как же мне их не жалко
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Очень интересный чемпионат, писали все в коммментах. Посмотрел Швейцария-Канада-это «Оскар» - ни скоростей, ни игры,ни мысли(у обоих команд)- это ЧМ мира???
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Надо было брать Фукале, Спунера, О’Делла и Пакетта. Может тогда что-то и получилось бы.
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С удовольствием, первый раз в жизни притопил за троекронер))просто ради кислых мин канадцев)))
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Ответ ValmontZ
15-й состав.
15-й состав был в прошлом году, когда Канада стала чемпионом. А сейчас состав гораздо сильнее и остались без медалей. Вот такой парадокс.
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Ответ Куприн
Отсутствие тренерского гения Ротенберга лишило канадских мастеров мотивации, так и не смогли настроиться должным образом.
Че, главное приплести? То есть как бы в остальном проблем нет?
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Ответ adimsonekat
Это Таварес виноват😀. Привез синдром Торонто на ЧМ.
Может Торонто избавиться от него? Вдруг поможет)))
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Что с лицом, Джонни?
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Ответ Владимир Урошлев
Позор. Канадского хоккея!!! Нхл дутая лига.)))
Так лидеры других команд , Чехии, Швеции, Швейцарии ….откуда приехали то?)
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Ответ Илья Савчук
Вот вам смешно, а завтра на полном серьезе так будут говорить все пенсионеры- хоккеисты и финский албанец.
Можешь начинать уже говорить 🫤🫤🫤
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