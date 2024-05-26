Канада осталась без медали ЧМ впервые с 2018 года

Сборная Канады осталась без медалей на ЧМ-2024.

В матче за третье место «Кленовые листья» уступили команде (2:4).

Впервые с 2018 года сборная Канады не завоевала медалей на мировом первенстве. В тот год канадцы проиграли сборной США в матче за бронзу со счетом 1:4.

Затем Канада взяла два золота и два серебра. В 2020-м турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.