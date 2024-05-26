Канада осталась без медали ЧМ впервые с 2018 года
Сборная Канады осталась без медалей на ЧМ-2024.
В матче за третье место «Кленовые листья» уступили команде Швеции (2:4).
Впервые с 2018 года сборная Канады не завоевала медалей на мировом первенстве. В тот год канадцы проиграли сборной США в матче за бронзу со счетом 1:4.
Затем Канада взяла два золота и два серебра. В 2020-м турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.
И, между прочим, у шведов тоже очень недурственный состав, и тот факт, что эти две сборные не дошли до финала говорит о том, насколько возросла конкуренция на этом ЧМ.