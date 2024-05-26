«Ростов» объявил об уходе Песьякова. Вратарь 7 лет играл за клуб
«Ростов» объявил об уходе Сергея Песьякова.
Контракт с 35-летним голкипером, истекающий в июне, не будет продлен.
Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года и провел в составе клуба 182 матча. В нынешнем сезоне вратарь отыграл 23 матча в Мир РПЛ, отстояв 6 игр на ноль.
Он один из лучших игроков Ростова был в матче сделал 5 сейвов включая выход один на один
Он с центра пропустил???
А ну да, тут же все намертво мяч заберут, хоть из пушки посылай, вот только беда диванщиков не ставят в состав, а то показали бы как нужно играть, всем и вся.
Жаль, столько универсалов пропадает!