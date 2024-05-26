«Ростов» объявил об уходе Песьякова. Вратарь 7 лет играл за клуб

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Сергей Песьяков Футбол

«Ростов» объявил об уходе Сергея Песьякова.

Контракт с 35-летним голкипером, истекающий в июне, не будет продлен.

Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года и провел в составе клуба 182 матча. В нынешнем сезоне вратарь отыграл 23 матча в Мир РПЛ, отстояв 6 игр на ноль.

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54 комментария
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Зенит медальку ему подарил?
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Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
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Круг замкнулся, молодой Песьяков лишил Зенит шансов на чемпионство вместе с Шинником в 2008 году, а через 16 лет уже с Ростовом оказался бессилен.
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+22
Это что получается, Пися больше не стоит?
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-13
+20
Ответ S. A.
Зенит медальку ему подарил?
Зенит виноват, что он 🤡???
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-9
+15
Ответ S. A.
Зенит медальку ему подарил?
Откуда вы такие беретесь?
Он один из лучших игроков Ростова был в матче сделал 5 сейвов включая выход один на один
+29
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+14
Все говорят о ростовских привозилах Песьякове,Медведеве,Бабурине, но мало кто вспоминает о гениальном тренере колхозных вратарей, туркменской бабушке Кафанове, которого считают чуть ли не лучшем коуче киперов.
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поздно спохватились )))
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По комментам чётко прослеживается начало школьных каникул🤷‍♂️
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Ответ Ваганов Фидаиль
Это гол все испортил ему карьеру. Желаю посмотреть на жизнь пока другими глазами и успокоится. Везде свои огрехи Филимонов, Акинфеев, Смолов. Все уладится и еще заиграет лучше.
Всмысле испортил? Гол как гол, он за свою карьеру много таких пропустил, да и не он один, тот же адамов в этом же матче аналогичную пустил- сильный удар, проживающий руки...
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На хорошей ноте уходит, напесъячил напоследок. Зенит его благодарит и желает дальнейших успехов в его нелегком труде.
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Спасибо за эти 7 лет. Удачи!
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Спасибо что приложил руку к чемпионству
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Автор золотого гола сезона 23/24
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Кубок подарили в первую очередь Краснодар, потом Динамо, а ну не как не Песьяков!!!
Он с центра пропустил???
А ну да, тут же все намертво мяч заберут, хоть из пушки посылай, вот только беда диванщиков не ставят в состав, а то показали бы как нужно играть, всем и вся.
Жаль, столько универсалов пропадает!
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Хлопнул кошельком на прощание!
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Добротный голкипер. Вчера конечно ошибся, удар Алекса был сильный, и мяч шел с кручением. Но подставил бы кулаки, и возможно отразил бы. Думаю не эта ошибка была причиной непродления контракта.
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Ответ S. A.
Зенит медальку ему подарил?
Я думаю, ему кто только медальку не подарил, так как он за карьеру уже в дофига матчей успел напортачить
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Ответ S. A.
Зенит медальку ему подарил?
А сколько тогда конифею должны были все занести? Он аналогичных мячей кучу пропустил....
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Ответ zzzeeerrrooo
Откуда вы такие беретесь? Он один из лучших игроков Ростова был в матче сделал 5 сейвов включая выход один на один
Какие сейвы? Не особо много моментов у Зенита-то было вчера
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Ответ redbalance
Это что получается, Пися больше не стоит?
Стоит но в Самаре
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Ответ redbalance
Это что получается, Пися больше не стоит?
У тебя?
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Ответ gans.gans.73
В Зенит?
В Урал
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