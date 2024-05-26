«Ростов» объявил об уходе Песьякова. Вратарь 7 лет играл за клуб

«Ростов» объявил об уходе Сергея Песьякова.

Контракт с 35-летним голкипером, истекающий в июне, не будет продлен.

выступал за « » с 2017 года и провел в составе клуба 182 матча. В нынешнем сезоне вратарь отыграл 23 матча в Мир , отстояв 6 игр на ноль.