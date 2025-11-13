Сергачев в матче с «Баффало»: передача, «+2», 5 бросков, 2 блок-шота, 26:24 на льду. Защитник «Юты» набрал 13 очков в 17 играх сезона НХЛ
Михаил Сергачев сделал 10-ю передачу в сезоне НХЛ.
«Юта» обыграла «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник команды Михаил Сергачев отметился результативной передачей в этой игре при показателе полезности «плюс 2».
Хоккеист также нанес пять бросков по воротам, заблокировал два броска соперника и провел на льду 26:24 (1:41 – в большинстве, 2:17 – в меньшинстве).
В этом сезоне Сергачев набрал 13 (3+10) очков при нейтральной полезности в 17 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
