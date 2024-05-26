ЧМ по хоккею 2024. Чехия и Швейцария сыграют в финале, Канада и Швеция поспорят за 3-е место

Теги результаты матчей Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

В Чехии пройдут заключительные матчи ЧМ по хоккею 2024.

Хозяева турнира сыграют в финале со сборной Швейцарии. Канада и Швеция разыграют бронзовые медали. 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Матч за 3-е место

Швеция – Канада
Дата проведения
26 мая, 16.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Финал

Швейцария – Чехия
Дата проведения
26 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За 🇨🇭🇨🇭🇨🇭. 🤘🤘🤘
+1
0
+1
АББА против Аврил Лавин
Пиво против сыра

За сыр и АББУ :)
+1
0
+1
За 🇸🇪🇸🇪🇸🇪 чтоб сделали 🇨🇦🇨🇦🇨🇦
0
0
0
Швейцария.
0
0
0
неожиданно
0
0
0
Швеция—Канада: без разницы, но наверно будет забавно, если Канаду вообще без медалей оставят. Впрочем, это Швеция, они старая булка для канадцев.

Чехия—Швейцария: тоже без разницы. У обоих исходов есть свои плюсы. Или возрождение Чехии и праздник для домашних фанов, или новый чемпион. С физической и моральной точки зрения на бумаге у хозяев преимущество. Посмотрим, как будет на льду.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий