ЧМ по хоккею 2024. Чехия и Швейцария сыграют в финале, Канада и Швеция поспорят за 3-е место

В Чехии пройдут заключительные матчи ЧМ по хоккею 2024.

Хозяева турнира сыграют в финале со сборной . Канада и разыграют бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

мира-2024

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024