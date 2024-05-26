ЧМ по хоккею 2024. Чехия и Швейцария сыграют в финале, Канада и Швеция поспорят за 3-е место
В Чехии пройдут заключительные матчи ЧМ по хоккею 2024.
Хозяева турнира сыграют в финале со сборной Швейцарии. Канада и Швеция разыграют бронзовые медали.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2024
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 26 мая, 16.20, «O2 Арена»
Финал
- Дата проведения
- 26 мая, 21.20, «O2 Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
Пиво против сыра
За сыр и АББУ :)
Чехия—Швейцария: тоже без разницы. У обоих исходов есть свои плюсы. Или возрождение Чехии и праздник для домашних фанов, или новый чемпион. С физической и моральной точки зрения на бумаге у хозяев преимущество. Посмотрим, как будет на льду.