«Рейнджерс» выиграли 8 из 10 матчей на выезде в сезоне НХЛ. Дома у команды Салливана 7 поражений в 8 играх

«Рейнджерс» переиграли «Тампу» (7:3) в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана одержала восьмую победу в десяти выездных матчах в этом сезоне. В гостях «Рейнджерс» уступили только «Торонто» (1:2 ОТ) и Калгари (1:5).

При этом на своей площадке нью-йорский клуб проиграл семь из восьми матчей.

На данный момент «Рейнджерс» находятся на 7-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков в 18 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
