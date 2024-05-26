«Фрозиноне» вылетел во 2-ю лигу через год после выхода в Серию А. «Эмполи» спасся благодаря голу «Роме» в добавленное время

Определились все клубы, вылетающие из Серии А.

Перед заключительным туром шансы остаться в высшем дивизионе потеряли « » и « ». По итогам последних матчей к ним присоединился « », отставший от « » на 1 очко (35 против 36) в результате победы «адзурри» над «Ромой» благодаря голу в добавленное время (2:1).

«Канарейки» провели в Серии А всего один сезон. До этого их последнее участие в высшей лиге было в сезоне-2018/19.