«Фрозиноне» вылетел во 2-ю лигу через год после выхода в Серию А. «Эмполи» спасся благодаря голу «Роме» в добавленное время
Определились все клубы, вылетающие из Серии А.
Перед заключительным туром шансы остаться в высшем дивизионе потеряли «Салернитана» и «Сассуоло». По итогам последних матчей к ним присоединился «Фрозиноне», отставший от «Эмполи» на 1 очко (35 против 36) в результате победы «адзурри» над «Ромой» благодаря голу в добавленное время (2:1).
«Канарейки» провели в Серии А всего один сезон. До этого их последнее участие в высшей лиге было в сезоне-2018/19.