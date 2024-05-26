«Фрозиноне» вылетел во 2-ю лигу через год после выхода в Серию А. «Эмполи» спасся благодаря голу «Роме» в добавленное время

Теги Рома Эмполи серия А Италия Д2 Италия Салернитана Фрозиноне Сассуоло Футбол

Определились все клубы, вылетающие из Серии А.

Перед заключительным туром шансы остаться в высшем дивизионе потеряли «Салернитана» и «Сассуоло». По итогам последних матчей к ним присоединился «Фрозиноне», отставший от «Эмполи» на 1 очко (35 против 36) в результате победы «адзурри» над «Ромой» благодаря голу в добавленное время (2:1).

«Канарейки» провели в Серии А всего один сезон. До этого их последнее участие в высшей лиге было в сезоне-2018/19.

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18 комментариев
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Итальянские доги во всей красе. Ждем в следующем сезоне 6 очков от Эмполи для Ромы
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Жаль Ди Франческо, феноменально работал в Роме
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Неожиданная концовка, мало кто думал, что Эмполи Рому обыграет…и главное Фрозиноне играл то лучше Удинезе , но пропустил …
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Ответ gopar
рад, что Эмполи остался, жду возрождения Ромы в следующем сезоне, Forza Roma!
В концовке матча с Эмполи, римляне откровенно дурака валяли)) И гол второй Эмполи забил без особых помех. Вангую, что в следующем году оба матча с Эмполи будут за Римом!
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Фрозиноне жаль. Приятно было наблюдать за их футболом. Эмполи куда больше заслужили вылет
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Опять не удержались в элите, вроде бы уже в 3-й раз за последнее десятилетие)
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За Эмполи забил Ньянг... "легенда". Этот удар в штангу Барсе помните? )
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обидно за Фрозиноне, как минимум играли сегодня не хуже чем Удинезе а то и лучше, но под конец пропустили и даже моменты были отыграться но не повезло. как по мне именно Удинезе в этом сезоне заслужили вылета потому что меньше всех в этом сезоне побеждали и толком не забивали, большую часть сезона просто страдали
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Ответ KZN Jermen
В концовке матча с Эмполи, римляне откровенно дурака валяли)) И гол второй Эмполи забил без особых помех. Вангую, что в следующем году оба матча с Эмполи будут за Римом!
Бальданци продали зимой по дешевке в Рому, а те не дали вылететь по-братски.
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Ответ gopar
рад, что Эмполи остался, жду возрождения Ромы в следующем сезоне, Forza Roma!
Я вот не рад за Эмполи, потому что у них плохой стадион. Лови минус за это)) Но Роме желаю удачи. С Де Росси или без него, столичный клуб всегда был ярким, для Италии - это хорошо.
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Ответ Фил Федотов
Неожиданная концовка, мало кто думал, что Эмполи Рому обыграет…и главное Фрозиноне играл то лучше Удинезе , но пропустил …
Удинезе это вообще жесть, остаться в лиге сыграв половину игр вничью и выиграв лишь 6 - это нечто. Желал им вылета.
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Гиперпассивная оборона римлян при голе Ньянга вызывает подозрения
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Ответ KZN Jermen
В концовке матча с Эмполи, римляне откровенно дурака валяли)) И гол второй Эмполи забил без особых помех. Вангую, что в следующем году оба матча с Эмполи будут за Римом!
А какой смысл был до 90+ ждать? Победил тот, кому это было более нужно
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Ответ Фил Федотов
Неожиданная концовка, мало кто думал, что Эмполи Рому обыграет…и главное Фрозиноне играл то лучше Удинезе , но пропустил …
Весь сезон играли хорошо и вылетели в итоге
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Ответ Direct free kick
Ведрбог вернулся?
Столько лет не заходил,ужас.
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Ответ Божий посланник
Столько лет не заходил,ужас.
После ЕВРО потеряли тебя
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