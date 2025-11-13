«Рейнджерс» побили рекорд клуба, набрав 17 очков за 10 гостевых матчей со старта сезона. Они превзошли результат регулярки-1931/32
«Рейнджерс» побили рекорд клуба по очкам в гостевых матчах НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» (7:3). Команда из Нью-Йорка набрала 17 очков за первые 10 гостевых игр в этом сезоне.
Это новый рекорд клуба. Предыдущий держался с сезона-1931/32, тогда они набрали 16 очков (6 побед, 4 ничьи и 0 поражений).
«Рейнджерс» идут на седьмом месте в Восточной конференции, имея в активе 20 баллов после 18 матчей.
