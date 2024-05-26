Личка победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ

Марцел Личка признан лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ.

На приз также претендовали тренер « » и , работавший в « ».

« » под руководством Лички завершило сезон на 3-м месте в Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на очко и уступив «Краснодару» по личным встречам.