Личка победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ
Марцел Личка признан лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2023/24.
Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ.
На приз также претендовали тренер «Ростова» Валерий Карпин и Владимир Ивич, работавший в «Краснодаре».
«Динамо» под руководством Лички завершило сезон на 3-м месте в Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на очко и уступив «Краснодару» по личным встречам.
Реальность очевидна - лучшая команда во главе таблицы, лучший тренер тот кто возглавляет эту команду, лучший футболист тот у кого больше голов в чемпионате.
И тут пусть недоброжелатели хоть лбом об стенку бьются, факты не отменить.
В твоём нике 1984 - что означает? Год рождения родителей?
Должно пройти. Льда добавь, есличО.