Личка победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка признан лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ.

На приз также претендовали тренер «Ростова» Валерий Карпин и Владимир Ивич, работавший в «Краснодаре».

«Динамо» под руководством Лички завершило сезон на 3-м месте в Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на  очко и уступив «Краснодару» по личным встречам.

Материалы по теме

85 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нормально лучший тренер вчера на ничью вышел играть. Просто браво
+80
-22
+58
У нас в лиге есть тренер, который уже взял золото и через неделю может сделать золотой дубль. Кого же назначают лучшим? Тренера, который своей трусливой держисракой в решающем матче слил чуть ли не лучший шанс своего клуба на золото за последние полвека. Мда уж.
+64
-22
+42
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Много у вас миллионные Гусекралы навыигрывали?
+41
-3
+38
Ну правильно, взял для Зенита очередной титул, как иначе?
+31
-5
+26
Ответ Nogoi89
Ахахаха. Напомню, Семак 6 раз берет чемпионство. Ну, ничего, раздавайте дальше премии футболистам и тренерам, которые слили Семаку)
Личка Семака 3 раза за сезон обыграл)
+34
-8
+26
Ответ Owen_the_Simple
Много у вас миллионные Гусекралы навыигрывали?
Купили угальде за много денег с одним голом за пол сезона, а виноваты все равно будут газпромы и бразильцы ☺️
+20
-1
+19
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Если смотреть победителей в номинациях, то у Семака получается никого считай и нет. Лучший вратарь из Краснодара. Полузащитник из Краснодара. Нападающий из Динамо. У Семака лишь защитник из лучших. И вот Семак с таким средненьким по мнению ваших московских экспертов составом 6 год подряд забирает золото. Куда ему до таких титанов тренерского цеха как Личка.
+20
-2
+18
Все эти титулы гроша ломаного не стоят, сплошная профанация.
Реальность очевидна - лучшая команда во главе таблицы, лучший тренер тот кто возглавляет эту команду, лучший футболист тот у кого больше голов в чемпионате.
И тут пусть недоброжелатели хоть лбом об стенку бьются, факты не отменить.
+22
-4
+18
Ответ Поклонник Бышовца
Личка Семака 3 раза за сезон обыграл)
А толку? Зенит их и в кубке прошел, и чемпионство отобрал)
+15
-1
+14
Ответ Hitgoe Himgob
Нормально лучший тренер вчера на ничью вышел играть. Просто браво
Он и во второй игре с Зенитом дал своим указание на своей половине стоять всей командой. Просто гений.
+25
-12
+13
Ответ Hitgoe Himgob
Нормально лучший тренер вчера на ничью вышел играть. Просто браво
Написано же сезона, а не 1 матча
+27
-17
+10
Кринж сезона - Личка с игрой на ничью в Краснодаре 😅
+10
-1
+9
Ответ Поклонник Бышовца
Личка Семака 3 раза за сезон обыграл)
Семака в этом году и Федотов и Рахимов обыгрывал, почему им не дать? Главное, что Семак может сделать золотой дубль в этом году и у него 6 чемпионство подряд)))))))))))
+10
-1
+9
Ответ Калабаскас
Комментарий скрыт
Двукратное преимущество по стоимости состава это не факт, это банальная ложь.
+11
-3
+8
Всё, что от Winline. пахнет адом
+7
-1
+6
Ответ SMART789
Опять у ФК Зенит худший тренер, слабый игроки которые ни в одну сборную не войдут, но при этом чемпион? классика
... чемпион и при этом "позор российского футбола". Болельщики подмосковного "Подмосквича" так считают
+5
0
+5
Как обычно, выбирали лучшего после Семака тренера...
+6
-2
+4
Ахахаха. Напомню, Семак 6 раз берет чемпионство. Ну, ничего, раздавайте дальше премии футболистам и тренерам, которые слили Семаку)
+22
-18
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Хватит плакать)
+5
-1
+4
Ответ Дядя ТУРА
Написано же сезона, а не 1 матча
Так в сезоне Ивич лучший
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
Семака никто в серьез не воспринимает)).Ни лучшим непризнают,не в сборную не зовут.
"в серьёз", "непризнают", "не в сборную"

В твоём нике 1984 - что означает? Год рождения родителей?
+3
0
+3
Ответ neputevyy
Не понял, чем он лучший?
Московскостью.
+3
0
+3
Ответ fil_spb
У нас в лиге есть тренер, который уже взял золото и через неделю может сделать золотой дубль. Кого же назначают лучшим? Тренера, который своей трусливой держисракой в решающем матче слил чуть ли не лучший шанс своего клуба на золото за последние полвека. Мда уж.
Тут еще есть элемент, как сравнение тренера с ним же в предыдущие сезоны. И то, какой путь прошла команда. Динамо впервые за долгое время на что- то серьезное претендовало. Это ли не прогресс? Личка прошел путь от Фнл до борьбы за чемпионство- опять же прогресс. Семак же, как и Зенит в принципе деградировали в этом сезоне.🤷‍♂️и чемпионство - большое стечение обстоятельств. Опустить Зенит до уровня остальных - это надо было постараться. Сказал бы кто год назад - не поверил бы. Так что вполне за дело.
+6
-4
+2
Ответ Dimonty
Семак всего на очко опередил Личку, имея состав в два раза дороже динамовского. Безусловно, Сергей - лучший тренер.
А у Факела цена одного заработанного очка вообще лучшая в лиге. Значит ли это, что лучший тренер Ташуев? Нет, конечно. Так что не надо манипулировать с цифрами. Есть гораздо более важные факты - Семак превзошел Личку в чемпионате и прошел в кубке. Так что, безусловно, Сергей - лучший тренер.
+3
-1
+2
Ответ bubon1k
Купили угальде за много денег с одним голом за пол сезона, а виноваты все равно будут газпромы и бразильцы ☺️
Вот будь Угальде на миллиончик дороже, то он бы сам чемпионаты выигрывал на автопилоте, но при нынешней цене у него ручной блок управления.
+3
-1
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Вот так и живем, неудачники - лучшие, победители - кабинетные. сплошной позор.
В тазу с холодной водой посиди.
Должно пройти. Льда добавь, есличО.
+2
0
+2
Опять у ФК Зенит худший тренер, слабый игроки которые ни в одну сборную не войдут, но при этом чемпион? классика
+9
-7
+2
Ахахахахахахахах ... хотя нет, это грустно
+3
-1
+2
Ответ Overkiller
А чего не Мусаев? ))
А Мусаев не вышел в держисраку играть в решающей игре сезона
+1
0
+1
Ответ Nogoi89
Ахахаха. Напомню, Семак 6 раз берет чемпионство. Ну, ничего, раздавайте дальше премии футболистам и тренерам, которые слили Семаку)
Это утешительный приз :))
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий