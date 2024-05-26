Гвардиола уйдет из «Ман Сити» в 2025 году (Daily Mail)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига отставки Пеп Гвардиола Жирона Мичел Санчес Футбол

Пеп Гвардиола не планирует оставаться в «Манчестер Сити» на сезон-2025/26.

Источники Daily Mail считают, что ближайший год станет для главного тренера последним в команде. При этом руководство хотело бы испанца сохранить и готово заключить с ним долгосрочный контракт.

Отмечается, что «горожане» займутся поиском преемника Гвардиолы. В числе вариантов называется Мичел Санчес из «Жироны», тоже принадлежащей City Football Group.

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством были завоеваны шесть титулов чемпионов Англии.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Боссы Баварии: да ёмаё...
+13
-1
+12
Выиграл 4 АПЛ подряд, сделал треб и установил много других рекордов, нечего больше доказывать. Гвардиола написал историю МС и теперь пришло время уходить за новым вызовом.
+12
-2
+10
Ответ Папа Футбола
Выиграл 4 АПЛ подряд, сделал треб и установил много других рекордов, нечего больше доказывать. Гвардиола написал историю МС и теперь пришло время уходить за новым вызовом.
Ну лч то надо ещё одну взять , все таки для такой команды одна лч за столько времени маловато , эта команда Пепа достойна большего
+8
-3
+5
Ответ Папа Футбола
Выиграл 4 АПЛ подряд, сделал треб и установил много других рекордов, нечего больше доказывать. Гвардиола написал историю МС и теперь пришло время уходить за новым вызовом.
изменил стандарты лиги .
+5
0
+5
Покорять Италию !
+2
0
+2
Компани теперь точно будет уволен в конце сезона
+1
0
+1
Вот только дождусь итогов дела о 115 нарушениях, добавил Пеп
+1
0
+1
Есть чемпионство - Испании, Германии, Англии.

Из ТОП-5 не освоены Италия и Франция.

Или в президенты Барселоны - когда там очередные выборы?
+1
0
+1
Пеп, вернись в Барсу на своих условиях, пожалуйста. Уверен, ты прочтёшь.
+2
-1
+1
Клоппа и Пепа полноценно не заменить. Только представьте, с таким МЮ и Челси лига станет очень ровной, может даже Ипсвич чемпионство в 2026 возьмет если не вылетит до этого))
0
0
0
Ответ Иван Иванов
"Значит"? Логик👌
Дальше вопросы?
0
0
0
Ответ Кефтеме
Значит они попытаются подписать Алонсо, этим может быть даже Флик (но это не точно), или может быть Артета сменит его , варианты есть
"Значит"?
Логик👌
0
0
0
Ответ Nogoi89
Пеп, вернись в Барсу на своих условиях, пожалуйста. Уверен, ты прочтёшь.
Боюсь, что при Лапорте он в Барсу не вернется.
0
0
0
Ответ iniesta8
Компани теперь точно будет уволен в конце сезона
Я уже выдвигал теорию, что Компани на годик взяли, чтоб он Гвардиола потом в ассистенты остался,иначе этот бред никак не оправдать) офигею, если прав окажусь)
0
0
0
Ответ Гжель
В Германи, Испании и Англии красоту показал, пора в Италию?
в сборную вроде как хочет
0
0
0
Всё-таки Химки настроены закрепится в РПЛ, переманили Пепа.
+1
-1
0
Артета уже хлопает в ладоши и заказывает вечеринку
+1
-1
0
Фаны Ливерпуля и Арсенала скрестили пальцы даже на ногах.
0
0
0
да это же дэйли Мэйл
0
0
0
Дейли Мэйл самый надёжный источник(нет)
+1
-1
0
Если пятый подряд Чемпионат возьмёт, то всё может быть
0
0
0
Значит они попытаются подписать Алонсо, этим может быть даже Флик (но это не точно), или может быть Артета сменит его , варианты есть
0
0
0
Фаны Арсенала выдохнули
0
0
0
В МЮ переходит)
0
0
0
Нифига себе новость

Даже тут алаверды Клоппу отвесил)))
Не могут они друг без друга
+2
-2
0
Блин, ))) все политические каналы уже объявили))
0
0
0
"Daily mail"
+1
-1
0
Неужели опять в Барсу?
0
0
0
В Германи, Испании и Англии красоту показал, пора в Италию?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий