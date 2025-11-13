Исаков о 5:3 с «Сочи»: «Нерв накалился перед началом третьего периода. «Торпедо» за счет большинства удалось переломить игру и победить»

Алексей Исаков высказался о волевой победе «Торпедо» над «Сочи».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Сочи» (5:3) в Fonbet Чемпионате КХЛ. Нижегородская команда проигрывала 0:2 до начала третьего периода, а в финальной двадцатиминутке хоккеисты «Торпедо» забросили 5 шайб.

– Хочу поздравить команду и болельщиков. Понятно, что перед началом третьего периода нерв накалился, но здорово, что за счет большинства удалось переломить игру и довести матч до победы.

– Можно сказать, что в игре команды появляется солидность?

– Наверное, команда верит в то, что она делает, пытается до конца выполнять игровое задание и добивается результата, – сказал Алексей Исаков .

«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут