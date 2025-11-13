НХЛ. «Тампа» принимает «Рейнджерс», «Филадельфия» играет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
«Тампа» принимает «Рейнджерс», «Филадельфия» играет с «Эдмонтоном», «Юта» проведет матч с «Баффало», «Чикаго» будет противостоять «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
